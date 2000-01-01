19.11 01:30 MIGnews.com

Названы количество и жанры музыки полезные для здоровья

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Исследователи из Британской академией звуковой терапии подсчитали, сколько и какого жанра музыки стоит слушать за день для хорошего здоровья. Исследование появилось на платформе Deezer, проводивший опрос по заказу БАЗ. В опросе приняли участие 7500 человек.Сообщается, что для поддержания хорошего настроения и душевного здоровья минимум музыки, который нужно прослушать за день состовляет 78 минут. Также, музыка должна быть разных стилей. 90% респондентов отметили, что они слушают музыку для расслабления, а 82% - чтобы ощущать себя счастливыми.Ровно половина использует музыку, чтобы отвлечься от грусти, 28% - от гнева, а треть - чтобы сконцентрироваться. При этом положительный эффект появляется на 11 минуте.Например, 14 минут бодрящей музыки может вызвать ощущение счастье. Сюда можно отнести таких артистов как Pharrell Williams, Ариана Гранде и Эд Ширан.Классическая музыка (Бетховена, Моцарта, Бочелли), которую человек воспринимает на протяжении 16 минут поможет расслабиться, а чтобы сконцентрироваться стоит обратиться к 15 минутам классики или песен Адель, Эда Ширана, Pink Floyd, Pink и Jean-Michel Jarre.С грустью легче справиться под 16 минут Элтона Джона, Бон Джови, Боба Марли, Кристины Агилеры, Queen, Уитни Хьюстон и Леонарда Коэна.Рок, по типу AC/DC, Rammstein, Metallica, Linkin Park и т.д за 17 минут избавят вас от гнева.