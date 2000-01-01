18.11 11:10 MIGnews.com

Доклад: риск сердечного приступа можно снизить без операции

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Финансируемое на федеральном уровне исследование в 37 странах мира показало, что пациентам с сердечным приступом, возможно, больше не понадобится хирургическое вмешательсво. В новом исследование приняли участие 5179 человек.В докладе под названием "Ишемия" изучалось использование традиционных профилактических мер у пациентов с сердечными заболеваниями, которым грозит серьезный риск сердечного приступа.Открытие было сделано учеными из Медицинской школы Стэнфордского университета и медицинской школы Нью-Йоркского университета. Представленное в субботу, 16 ноября, на ежегодном собрании Американской кардиологической ассоциации, исследование стоимостью 100 миллионов долларов вскоре появится в рецензируемом журнале.Участники прошли стресс-тест и получили советы по образу жизни и лекарства для улучшения здоровья сердца. Половина из них также прошла компьютерную томографию, а затем продолжала принимать лекарства. Другую половину участников доставили ​в лаборатории катетеризации сердца для ангиограмм. Три четверти этих пациентов прошли ангиопластику, а остальные перенесли операцию шунтирования.Через год у 7% из тех, кто перенес операцию, был сердечный приступ, по сравнению с 5% тех, кто лечился только с помощью лекарств. Однако через четыре года у 13% из тех, кто перенес операцию, был сердечный приступ, по сравнению с 15% тех, кто лечился только с помощью лекарств.В среднем в течение семилетнего исследования статистически значимых различий между группами не было замечено в ходе исследования. Тем не менее, инвазивная процедура помогла уменьшить боли в груди для большего количество пациентов, чем лекарственный метод лечения.