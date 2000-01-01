19.10 05:02 MIGnews.com

Найдена новая опасность от гаджетов для здоровья

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Частое использование гаджетов может ускорить процесс старения головного мозга.К такому выводу пришли ученые из Университета штата Орегон, передает EurekAlert.Уточняется, что воздействие синего света от экрана нарушает циркадный ритм человека, что может привести к нарушениям сна и проблемам с гормонами.Исследование проводились на мухах-дрозофилах, развитие клеточных механизмов которых схоже с человеческим. Их подвергали воздействию синего света от светодиодов того же типа, который используется в планшетах и смартфонах.В результате, такое воздействие привело к сокращению жизни мух. Исследователи обнаружили у подопытных повреждение органов зрения и нейронов.Ученые советуют пользоваться очками с желтыми линзами и гаджетами с функцией фильтрации негативного излучения, чтобы избежать негативного воздействия на организм.