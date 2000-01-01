Найдена новая опасность от гаджетов для здоровья

Частое использование гаджетов может ускорить процесс старения головного мозга.
К такому выводу пришли ученые из Университета штата Орегон, передает EurekAlert.
Уточняется, что воздействие синего света от экрана нарушает циркадный ритм человека, что может привести к нарушениям сна и проблемам с гормонами.
Исследование проводились на мухах-дрозофилах, развитие клеточных механизмов которых схоже с человеческим. Их подвергали воздействию синего света от светодиодов того же типа, который используется в планшетах и смартфонах.
В результате, такое воздействие привело к сокращению жизни мух. Исследователи обнаружили у подопытных повреждение органов зрения и нейронов.
Ученые советуют пользоваться очками с желтыми линзами и гаджетами с функцией фильтрации негативного излучения, чтобы избежать негативного воздействия на организм.