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Назван фрукт, омолаживающий организм | Фото:18.09 03:36   MIGnews.com

Назван фрукт, омолаживающий организм

Регулярное употребление экзотического китайского фрукта "архат" (Siraitia grosvenorii) позволит остановить процессы старения в организме.

К такому выводу пришли ученые из Китая, пишет The American Journal of Chinese Medicine.

Эксперимент на мышах показал, что грызуны, употребляющие в пищу "архат" в течение 10 месяцев, старели в разы медленнее. Такая реакция объясняется воздействием ферментов плода на красный костный мозг.

По словам исследователей, этот фрукт усиливает функции стволовых клеток, которые положительно влияют на способности регенерации организма. Ученые практически не сомневаются, что аналогичный эксперимент, проводимый на людях, покажет такой же результат.


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