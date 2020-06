18.06 09:57 MIGnews.com

США: первый тест на COVID-19 по слюне в домашних условиях

Лаборатория Rutgers University Cell and DNA Repository в Нью-Джерси готовится проводить по 50 тысяч тестов на коронавирус COVID-19 в домах пациентов.Об этом рассказал американский ученый с еврейскими корнями, профессор генетики Джей Тишфилд в интервью The Times of Israel Речь идет о тестах с использованием слюны пациента. Они будут первыми в своем роде, поскольку мазки раньше брали из горла и носа. В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать тест на дому."Разрешение дополнительных тестов с возможностью сбора образцов на дому расширит доступ пациентов к тестированию на COVID-19. Это предоставит дополнительную возможность для простого, безопасного и удобного сбора образцов, необходимых для тестирования, без поездки к врачу, в больницу или на место проведения тестирования", – говорил глава FDA Стивен Хан.Человек может самостоятельно взять у себя образец слюны для отправки на анализ в лабораторию. По словам Тишфилда, результаты будут готовы за 48 часов. Он предупредил, что коронавирус не является уникальным. Вирус может передаваться через диких животных."COVID-19 может заразить кошек, тигров, собак. Лучше быть готовым. Нам лучше пройти тест. Пока мы не получим вакцину, мы должны быть очень осторожны. Мы должны много тестировать", – сказал профессор.