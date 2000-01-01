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Последствия сердечного приступа: когнитивные нарушения 19.06 12:20   MIGnews.com

Последствия сердечного приступа: когнитивные нарушения

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Американского кардиологического колледжа, почти 6% людей, перенесших сердечный приступ или стенокардию, испытали снижение когнитивных функций (ухудшение памяти, умственных способностей и т.п.).

Исследование включало информацию о почти 8000 пациентов старше 50 лет, которые никогда не страдали стенокардией, инфарктом или инсультом и им не ставили диагноз деменция или болезнь Альцгеймера. Исследователи проанализировали данные, полученные между 2002-2017 годами.

У пациентов проверили память, оральные способности и способности ориентироваться во времени.

На протяжении всего исследования у людей, у которых развилась ишемическая болезнь сердца, наблюдалось значительное снижение когнитивных функций. Люди, которые страдали от стенокардии, имели проблемы с ориентированием во времени, в то время как те, у кого были сердечные приступы, ощущали трудности с речью.


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