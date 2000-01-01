18.05 12:26 MIGnews.com

Академик Колесников рассказал о трех вариантах COVID в мире

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Нервничают и ученые, и политики - по миру гуляет минимум 3 или 4 разновидности коронавируса: китайская, европейская или "итальянско-испанская", южнокорейская, сообщил академик РАН Сергей Колесников.Нельзя с уверенностью говорить, что коронавирус - именно "китайский".Тем более что летучие мыши являются как бы источником вируса, имеют ареалом обитания тропические широты. А это и Испания, и Италия, например.