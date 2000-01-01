18.05 13:29 MIGnews.com

Лицман: реакция на вспышку коронавируса была чрезмерной

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Реакция правительства Израиля при подготовке к вспышке смертоносного китайского коронавируса COVID-19 была чрезмерной.Об этом в интервью рассказал уходящий в отставку министр здравоохранения Яаков Лицман, который в новом правительстве займет должность министра строительства.По его словам, причиной этого стал преувеличенный прогноз, который озвучил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов. Согласно прогнозу, при негативном варианте развития событий в Израиле от коронавируса могли погибнуть до 10 тысяч человек."Я тоже думаю, что реакция была чрезмерной, когда мой гендиректор сказал, что может быть десять тысяч человек. Я в его присутствии кричал на заседании правительства, что этого не произойдет. Премьер-министр поверил в это преувеличение, но я не жалуюсь на него, поскольку в целом – ситуация отличная", - резюмировал Лицман.