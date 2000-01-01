Лицман: реакция на вспышку коронавируса была чрезмерной
Реакция правительства Израиля при подготовке к вспышке смертоносного китайского коронавируса COVID-19 была чрезмерной.
Об этом в интервью рассказал уходящий в отставку министр здравоохранения Яаков Лицман, который в новом правительстве займет должность министра строительства.
По его словам, причиной этого стал преувеличенный прогноз, который озвучил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов. Согласно прогнозу, при негативном варианте развития событий в Израиле от коронавируса могли погибнуть до 10 тысяч человек.
"Я тоже думаю, что реакция была чрезмерной, когда мой гендиректор сказал, что может быть десять тысяч человек. Я в его присутствии кричал на заседании правительства, что этого не произойдет. Премьер-министр поверил в это преувеличение, но я не жалуюсь на него, поскольку в целом – ситуация отличная", - резюмировал Лицман.