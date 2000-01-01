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Израильскую вакцину от COVID-19 успешно испытали на мышах | Фото:18.05 09:10   MIGnews.com

Израильскую вакцину от COVID-19 успешно испытали на мышах

Ученые из Израильского института биологических исследований завершили успешные испытания на мышах вакцины от смертоносного китайского коронавируса COVID-19, пандемия которого несколько месяцев терроризирует население всего земного шара.

Вскоре исследователи планируют перейти к испытаниям на других животных, а в случае и их успеха – начать испытывать вакцину уже на людях, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, если тесты пойдут по плану, разработку вакцины могут завершить уже до конца года, или даже раньше.

В ходе экспериментов, ученые ввели вакцину 50% грызунов, которых впоследствии подвергли воздействию коронавируса. Вакцинированные грызуны не заразились, тогда как контрольные особи были инфицированы.

Тесты на грызунов начались в прошлом месяце, после того как премьер-министр Биньямин Нетаниягу в начале февраля лично попросил институт присоединиться к борьбе с пандемией.

Лаборатория также активно работает над лекарством от COVID-19.


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