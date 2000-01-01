18.05 09:10 MIGnews.com

Израильскую вакцину от COVID-19 успешно испытали на мышах

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Ученые из Израильского института биологических исследований завершили успешные испытания на мышах вакцины от смертоносного китайского коронавируса COVID-19, пандемия которого несколько месяцев терроризирует население всего земного шара.Вскоре исследователи планируют перейти к испытаниям на других животных, а в случае и их успеха – начать испытывать вакцину уже на людях, сообщает The Jerusalem Post.По данным издания, если тесты пойдут по плану, разработку вакцины могут завершить уже до конца года, или даже раньше.В ходе экспериментов, ученые ввели вакцину 50% грызунов, которых впоследствии подвергли воздействию коронавируса. Вакцинированные грызуны не заразились, тогда как контрольные особи были инфицированы.Тесты на грызунов начались в прошлом месяце, после того как премьер-министр Биньямин Нетаниягу в начале февраля лично попросил институт присоединиться к борьбе с пандемией.Лаборатория также активно работает над лекарством от COVID-19.