Израильскую вакцину от COVID-19 успешно испытали на мышах
Ученые из Израильского института биологических исследований завершили успешные испытания на мышах вакцины от смертоносного китайского коронавируса COVID-19, пандемия которого несколько месяцев терроризирует население всего земного шара.
Вскоре исследователи планируют перейти к испытаниям на других животных, а в случае и их успеха – начать испытывать вакцину уже на людях, сообщает The Jerusalem Post.
По данным издания, если тесты пойдут по плану, разработку вакцины могут завершить уже до конца года, или даже раньше.
В ходе экспериментов, ученые ввели вакцину 50% грызунов, которых впоследствии подвергли воздействию коронавируса. Вакцинированные грызуны не заразились, тогда как контрольные особи были инфицированы.
Тесты на грызунов начались в прошлом месяце, после того как премьер-министр Биньямин Нетаниягу в начале февраля лично попросил институт присоединиться к борьбе с пандемией.
Лаборатория также активно работает над лекарством от COVID-19.