19.05 02:00 MIGnews.com

Первый и последний симптом: как COVID-19 убивает молодых

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Единственным симптомом смертоносного китайского коронавируса COVID-19 у молодежи может оказаться гиперкоагуляция – повышение свертываемости крови, которое провоцирует у пациента инсульт.Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова."Важно знать, что гиперкоагуляция – повышенная активность свертывающей системы кровообращения – часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов", – отметила медик.По ее словам, что в США в разгар эпидемии COVID-19 количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-19 годов.