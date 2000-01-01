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Родителей обязали декларировать здоровье детей перед школой | Фото:18.05 16:39   MIGnews.com

Израиль: школа в условиях коронавируса

Родители обязаны будут ежедневно заполнять декларацию о здоровье ребенка, несмотря на то, что школьная система Израиля вернулась к штатному режиму работы.

Однако теперь декларацию не обязательно заполнять в письменном виде, поскольку теперь будет доступно специальное приложение, где все необходимые данные можно будет заполнить онлайн и отправить в учебное заведение по электронной почте или через WhatsApp.

Среди прочего, родители должны будут подтвердить, что за прошедшие сутки у их детей не поднималась температура выше 38 градусов, они не страдали от кашля (кроме хронических заболеваний), а также не контактировали с зараженным коронавирусом пациентом.

После заверения документа электронной подписью можно будет распечатать документ, сохранить его в формате PDF, чтобы в последствии отправить по электронной почте, либо же сразу поделиться через WhatsApp с учителем или директором школы.

Мало того, приложение будет сохранять основные данные, чтобы их не пришлось заново заполнять на следующий день.


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