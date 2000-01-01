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Европа столкнется со второй смертельной волной COVID-19,-ВОЗ 18.05 18:21   MIGnews.com

Европа столкнется со второй смертельной волной COVID-19

Директор Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что страны Старого света должны готовиться ко второй "смертельной волне коронавируса".

По его словам, он крайне обеспокоен тем, что всплеск инфекции совпадет с другими сезонными заболеваниями, такими как грипп, передает Daily Mail.

В связи с этим он призвал европейцев не расслабляться. По его мнению, сейчас самое время укрепить системы здравоохранения путем увеличения коечного фонда. Это поможет принять больше пациентов.


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