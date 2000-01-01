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Вид спорта, повышающий женское либидо | Фото: Nelson L./Flickr19.03 02:16   MIGnews.com

Вид спорта, повышающий женское либидо

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили некую закономерность между велосипедным спортом и сексуальным влечением у женщин.

Они провели исследование между 3118 женщин, из которых половина регулярно каталась на велосипеде. Основное свое внимание они сосредоточили на мочеполовой системе подопытных, учитывая их возраст, состояние сердечно сосудистой системы и индекс массы тела.

Оказалось, что практикующие велоспорт чаще страдают от инфекции мочевых путей, что ученые связывают с давлением, которое оказывает сидение на указанную область, "проталкивая" болезнетворные бактерии вглубь организма.

Помимо того, они утверждают, что увлечение этим видом спорта приводит к пережатию сосудов в области паха и, как следствие, онемению половых органов.

Прямо противоположная тенденция наблюдается в сексуальной жизни велосипедисток. По данным исследования, они реже страдают от половых расстройств и чаще занимаются сексом.
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