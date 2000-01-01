19.02 04:51 MIGnews.com

Британец вылечился от коронавируса при помощи алкоголя

Поделиться

Все по теме

Комментарии





25-летний британец Коннор Рид поехал в Китай работать преподавателем английского языка в одном из университетов.Два месяца назад Рида госпитализировали с симптомами коронавируса, в больнице он пробыл две недели и рекордно быстро пошел на поправку."Я был в шоке, когда врачи сказали, что у меня коронавирус. Думал, что все, умру. Но мне удалось победить болезнь ", — рассказал он в интервью британской прессе.Коннор Рид рассказал, что он лечился исключительно при помощи ингалятора и алкоголя."У меня был сильный кашель, но я пользовался ингалятором. А еще пил горячий виски с медом. Это старомодные лекарства, но, похоже, что именно виски мне и помог победить болезнь ", — добавил он.Он также признался, что не принимал никаких медикаментов, в том числе антибиотики, которые ему прописали врачи. По его словам, своим выздоровлением он обязан алкоголю.