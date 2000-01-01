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Британец вылечился от коронавируса при помощи алкоголя 19.02 04:51   MIGnews.com

Британец вылечился от коронавируса при помощи алкоголя

25-летний британец Коннор Рид поехал в Китай работать преподавателем английского языка в одном из университетов.

Два месяца назад Рида госпитализировали с симптомами коронавируса, в больнице он пробыл две недели и рекордно быстро пошел на поправку.

"Я был в шоке, когда врачи сказали, что у меня коронавирус. Думал, что все, умру. Но мне удалось победить болезнь ", — рассказал он в интервью британской прессе.

Коннор Рид рассказал, что он лечился исключительно при помощи ингалятора и алкоголя.

"У меня был сильный кашель, но я пользовался ингалятором. А еще пил горячий виски с медом. Это старомодные лекарства, но, похоже, что именно виски мне и помог победить болезнь ", — добавил он.

Он также признался, что не принимал никаких медикаментов, в том числе антибиотики, которые ему прописали врачи. По его словам, своим выздоровлением он обязан алкоголю.


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