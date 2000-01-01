19.02 08:36 MIGnews.com
Для кого коронавирус опаснее всего
Люди с онкологическими заболеваниями больше подвержены риску заражения коронавирусом (Covid-19).
К такому выводу пришли китайские ученые, передает The Lancet Oncology
.
Они утверждают, что для онкобольных коронавирус может смертельно опасным. Риск заразиться значительно повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты.
По словам медиков, таким зараженным необходим усиленный уход и постоянное наблюдение в больнице.
Эксперты считают, что во время вспышки заболевания необходимо перенести плановую терапию и операцию на более поздний период, чтобы уберечься от заражения.
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