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Для кого коронавирус опаснее всего | Фото:19.02 08:36   MIGnews.com

Для кого коронавирус опаснее всего

Люди с онкологическими заболеваниями больше подвержены риску заражения коронавирусом (Covid-19).

К такому выводу пришли китайские ученые, передает The Lancet Oncology.

Они утверждают, что для онкобольных коронавирус может смертельно опасным. Риск заразиться значительно повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты.

По словам медиков, таким зараженным необходим усиленный уход и постоянное наблюдение в больнице.

Эксперты считают, что во время вспышки заболевания необходимо перенести плановую терапию и операцию на более поздний период, чтобы уберечься от заражения.


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