18.02 22:11 MIGnews.com
Видео: разработан робот для борьбы с коронавирусом
Университет имени Ци Джиатонга в Китае разработал робота для борьбы с коронавирусом Covid-19.
По данным Xinhua, устройство сможет отслеживать аномально высокую температуру у нескольких лиц одновременно в городах с большим скоплением людей.
По словам профессора Мэй Ксусонга, робот может сразу распознавать лица людей с высокой температурой.
После вспышки коронавируса был разработан еще один "помощник", который может дезинфицировать помещение.
Ксусонг считает, что такие работы будут особенно эффективными на железнодорожных станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах для предотвращения дальнейшего распространения вируса.
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