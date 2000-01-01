18.02 22:11 MIGnews.com

Видео: разработан робот для борьбы с коронавирусом

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Университет имени Ци Джиатонга в Китае разработал робота для борьбы с коронавирусом Covid-19.По данным Xinhua, устройство сможет отслеживать аномально высокую температуру у нескольких лиц одновременно в городах с большим скоплением людей.По словам профессора Мэй Ксусонга, робот может сразу распознавать лица людей с высокой температурой.После вспышки коронавируса был разработан еще один "помощник", который может дезинфицировать помещение.Ксусонг считает, что такие работы будут особенно эффективными на железнодорожных станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах для предотвращения дальнейшего распространения вируса.