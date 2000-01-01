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Лайнер коронавируса: израильтян бросили в ангаре без еды | Фото:18.02 20:15   MIGnews.com

Лайнер коронавируса: израильтян бросили в ангар без еды

Зараженная коронавирусом супружеская пара из Израиля, оказавшаяся в числе пассажиров Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, брошена в "большой ангар" в военном госпитале.

Об этом рассказала их дочь в комментарии Ynet.

По ее словам, лечение в этом "ангаре" не проводится должным образом, там нет еды, а врачи даже не говорят по-английски.

"Они находятся в отдаленном от Токио месте. Медицинский персонал в больнице работает недостаточно профессионально. Они едва знают, как брать анализ крови, и не говорят по-английски", – сказала она.

По словам дочери израильтян, медики не могут сказать ее родителям, что вообще происходит, какие медицинские процедуры проводятся и каковы результаты анализов.

Она также добавила, что зараженных даже не кормили с того момента, как разместили в госпитале. А покинули корабль израильтяне почти три дня назад.

"Им тяжело быть отрезанными от мира – без телевидения, без интернета и без общения с местными жителями. Родители надеются, что все будет хорошо", – резюмировала она.


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