Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: власти КНР призвали пациентов сдать плазму | Фото:18.02 17:37   MIGnews.com

Коронавирус: власти КНР призвали пациентов сдать плазму

Власти Китая призвали выздоровевших пациентов сдать кровь, чтобы можно было можно было использовать плазму для лечения зараженных коронавирусом, находящихся в критическом состоянии.

Об этом заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, передает AFP.

По его словам, плазма пациентов содержит антитела, которые могут помочь критически больным пациентам. Дело в том, что фармацевтические компании пытаются разработать вакцину для лечения смертоносного заболевания, из-за которого уже погибли минимум 1770 человек, а заразились свыше 70,5 тысяч по всему Китаю.

"Я хотел бы призвать всех вылеченных пациентов пожертвовать свою плазму, чтобы они могли дать надежду критически больным пациентам", – отметил Яньхун.

На прошлой неделе 11 пациентам в больнице в Ухане — эпицентре распространения коронавируса — перелили плазму крови выздоровевших пациентов. Одного из них уже выписали из медицинского учреждения. Еще один человек может встать с кровати и ходить, остальные также идут на поправку.

Тем временем China National Biotec Group Co сообщает, что состояние тяжелобольных пациентов после переливания плазмы улучшилось за сутки. Перед сдачей крови доноров проверят на наличие коронавируса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:58
Сдот-Негев: найдена связка шаров с гранатой РПГ
17:16
Итальянские профсоюзы блокируют погрузку саудовского судна
16:55
Лидер Сирии: освобождение Алеппо - прелюдия
16:34
ВИЧ vs коронавирус: японцы нашли неожиданное лекарство
16:13
Восьмилетняя девочка из Украины умерла от старости
15:52
3 ​​года тюрьмы за «сжигание израильского флага»
15:31
Парень сделал предложение возлюбленной через игру
15:10
Сингапур: свыше 100 рейсов отменены из-за коронавируса
14:43
Ольмерт просит удалить записи о криминальном прошлом
14:40
Турция стремится к разрядке в отношениях с Россией
14:38
"Используем арабские голоса для свержения Нетаниягу"
14:19
Юридическая помощь столкнувшимся с расизмом раввината
14:14
В Турции продолжаются аресты из-за попытки переворота
13:44
ФАТХ и ХАМАС обвиняют друг друга в провале примирения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus