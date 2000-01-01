18.02 17:37 MIGnews.com

Коронавирус: власти КНР призвали пациентов сдать плазму

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Власти Китая призвали выздоровевших пациентов сдать кровь, чтобы можно было можно было использовать плазму для лечения зараженных коронавирусом, находящихся в критическом состоянии.Об этом заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, передает AFP.По его словам, плазма пациентов содержит антитела, которые могут помочь критически больным пациентам. Дело в том, что фармацевтические компании пытаются разработать вакцину для лечения смертоносного заболевания, из-за которого уже погибли минимум 1770 человек, а заразились свыше 70,5 тысяч по всему Китаю."Я хотел бы призвать всех вылеченных пациентов пожертвовать свою плазму, чтобы они могли дать надежду критически больным пациентам", – отметил Яньхун.На прошлой неделе 11 пациентам в больнице в Ухане — эпицентре распространения коронавируса — перелили плазму крови выздоровевших пациентов. Одного из них уже выписали из медицинского учреждения. Еще один человек может встать с кровати и ходить, остальные также идут на поправку.Тем временем China National Biotec Group Co сообщает, что состояние тяжелобольных пациентов после переливания плазмы улучшилось за сутки. Перед сдачей крови доноров проверят на наличие коронавируса.