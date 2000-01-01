Коронавирус: власти КНР призвали пациентов сдать плазму
Власти Китая призвали выздоровевших пациентов сдать кровь, чтобы можно было можно было использовать плазму для лечения зараженных коронавирусом, находящихся в критическом состоянии.
Об этом заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, передает AFP.
По его словам, плазма пациентов содержит антитела, которые могут помочь критически больным пациентам. Дело в том, что фармацевтические компании пытаются разработать вакцину для лечения смертоносного заболевания, из-за которого уже погибли минимум 1770 человек, а заразились свыше 70,5 тысяч по всему Китаю.
"Я хотел бы призвать всех вылеченных пациентов пожертвовать свою плазму, чтобы они могли дать надежду критически больным пациентам", – отметил Яньхун.
На прошлой неделе 11 пациентам в больнице в Ухане — эпицентре распространения коронавируса — перелили плазму крови выздоровевших пациентов. Одного из них уже выписали из медицинского учреждения. Еще один человек может встать с кровати и ходить, остальные также идут на поправку.
Тем временем China National Biotec Group Co сообщает, что состояние тяжелобольных пациентов после переливания плазмы улучшилось за сутки. Перед сдачей крови доноров проверят на наличие коронавируса.