Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ВИЧ vs коронавирус: японцы нашли неожиданное лекарство | Фото:18.02 16:34   MIGnews.com

ВИЧ vs коронавирус: японцы нашли неожиданное лекарство

Япония намерена использовать препараты от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) для борьбы с коронавирусом (COVID-2019).

Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Йошихиде Суга, передает Reuters.

По его словам, Япония готовится к началу клинических испытаний с использованием препаратов от ВИЧ. Суга также добавил, такие испытания могут начаться в ближайшее время. Тем не менее правительство не знает, сколько времени может понадобиться на лицензирование препарата.

В настоящее время в Японии зарегистрировано более 500 случаев заболевания коронавирусам, из которых более 450 – на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов острова Иокогама.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:58
Сдот-Негев: найдена связка шаров с гранатой РПГ
17:37
Коронавирус: власти КНР призвали пациентов сдать плазму
17:16
Итальянские профсоюзы блокируют погрузку саудовского судна
16:55
Лидер Сирии: освобождение Алеппо - прелюдия
16:13
Восьмилетняя девочка из Украины умерла от старости
15:52
3 ​​года тюрьмы за «сжигание израильского флага»
15:31
Парень сделал предложение возлюбленной через игру
15:10
Сингапур: свыше 100 рейсов отменены из-за коронавируса
14:43
Ольмерт просит удалить записи о криминальном прошлом
14:40
Турция стремится к разрядке в отношениях с Россией
14:38
"Используем арабские голоса для свержения Нетаниягу"
14:19
Юридическая помощь столкнувшимся с расизмом раввината
14:14
В Турции продолжаются аресты из-за попытки переворота
13:44
ФАТХ и ХАМАС обвиняют друг друга в провале примирения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus