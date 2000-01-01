ВИЧ vs коронавирус: японцы нашли неожиданное лекарство
Япония намерена использовать препараты от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) для борьбы с коронавирусом (COVID-2019).
Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Йошихиде Суга, передает Reuters.
По его словам, Япония готовится к началу клинических испытаний с использованием препаратов от ВИЧ. Суга также добавил, такие испытания могут начаться в ближайшее время. Тем не менее правительство не знает, сколько времени может понадобиться на лицензирование препарата.
В настоящее время в Японии зарегистрировано более 500 случаев заболевания коронавирусам, из которых более 450 – на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов острова Иокогама.