Врачи впервые вживили пациенту на 3D-принтере грудную клетку
Во время 8-часовой операции по удалению раковой опухоли британские врачи из госпиталя Моррисон в Суонси реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера.
71-летнему Питеру Мэггзу удалили три ребра и половину грудинной кости, поместив вместо них протез, так как раковая опухоль разрослась величиной с теннисный мяч и ее удаление повлекло за собой обширные повреждения грудной клетки. Обычно в таких случаях хирурги отливают протез из специального медицинского цемента.
Но благодаря технологии 3D-печати врачи смогли изготовить для больного индивидуальный имплантат из титанового сплава.
Считается, что это один из первых случаев печати подобных протезов в Британии.
"Нужно было вырезать сильно разросшуюся опухоль, а вместе с ней удалить часть грудной кости и и три ребра", - рассказывает хирург-кардиолог Айра Голдсмит.
Титановый имплантат изготовили заранее - по модели, которую подготовил доктор Голдсмит. Операция прошла успешно, пациент говорит, что чувствует себя хорошо.