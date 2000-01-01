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Врачи впервые вживили пациенту на 3D-принтере грудную клетку | Фото: Thinkstock18.02 22:32   MIGnews.com

Врачи впервые вживили пациенту на 3D-принтере грудную клетку

Во время 8-часовой операции по удалению раковой опухоли британские врачи из госпиталя Моррисон в Суонси реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера.

71-летнему Питеру Мэггзу удалили три ребра и половину грудинной кости, поместив вместо них протез, так как раковая опухоль разрослась величиной с теннисный мяч и ее удаление повлекло за собой обширные повреждения грудной клетки. Обычно в таких случаях хирурги отливают протез из специального медицинского цемента.

Но благодаря технологии 3D-печати врачи смогли изготовить для больного индивидуальный имплантат из титанового сплава.

Считается, что это один из первых случаев печати подобных протезов в Британии.

"Нужно было вырезать сильно разросшуюся опухоль, а вместе с ней удалить часть грудной кости и и три ребра", - рассказывает хирург-кардиолог Айра Голдсмит.

Титановый имплантат изготовили заранее - по модели, которую подготовил доктор Голдсмит. Операция прошла успешно, пациент говорит, что чувствует себя хорошо.
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