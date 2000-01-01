19.01 02:00 MIGnews.com

Названы продукты, вызывающие рак

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Чрезмерное употребление сахара и еще нескольких продуктов может увеличить риск развития рака.К такому выводу пришли бельгийские ученые, передает издание MED2.Исследователи считают, что сахар способствует распространению метастазов по всему организму из-за растворения глюкозы. Чрезмерное употребление этого продукта чревато риском развития рака прямой кишки, мочевого пузыря и груди.Также опасными являются колбасные изделия, регулярное употребление которых может вызвать развитие колоторектального рака (злокачественная опухоль толстой кишки) и поражение груди.Также ученые обратили внимание на изделия с высоким содержанием жира, поскольку они выступают стимулятором деления стволовых клеток в тканях кишечника. Исследования, проведенные на мышах, показали необратимые мутации клеток.Более того, исследователи заявили о вреде обработанной пищи. Рак могут провоцировать не отдельные продукты, а способ их приготовления. Здесь речь идет о воде с газом, хлебе, выпечке, полуфабрикатах. В такой еде содержится повышенное количество соли, жира, сахара, при этом в ней нет клетчатки и витаминов.