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Названы продукты, вызывающие рак | Фото:19.01 02:00   MIGnews.com

Названы продукты, вызывающие рак

Чрезмерное употребление сахара и еще нескольких продуктов может увеличить риск развития рака.

К такому выводу пришли бельгийские ученые, передает издание MED2.

Исследователи считают, что сахар способствует распространению метастазов по всему организму из-за растворения глюкозы. Чрезмерное употребление этого продукта чревато риском развития рака прямой кишки, мочевого пузыря и груди.

Также опасными являются колбасные изделия, регулярное употребление которых может вызвать развитие колоторектального рака (злокачественная опухоль толстой кишки) и поражение груди.

Также ученые обратили внимание на изделия с высоким содержанием жира, поскольку они выступают стимулятором деления стволовых клеток в тканях кишечника. Исследования, проведенные на мышах, показали необратимые мутации клеток.

Более того, исследователи заявили о вреде обработанной пищи. Рак могут провоцировать не отдельные продукты, а способ их приготовления. Здесь речь идет о воде с газом, хлебе, выпечке, полуфабрикатах. В такой еде содержится повышенное количество соли, жира, сахара, при этом в ней нет клетчатки и витаминов.


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