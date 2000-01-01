Число заразившихся вирусом из КНР перевалило за 1,5 тысячи
Число заразившихся новым неизвестным смертоносным вирусом из КНР, который похож по симптомам на пневмонию, перевалило за полторы тысячи человек.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на исследование Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона.
Уточняется, что официально зафиксировано всего 45 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, однако на самом деле вирус подхватили почти 1700 человек.
В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии из-за неизвестного вида коронавируса. По официальным данным, погибли три пациента. Профессор Нил Фергюсон уверен, что три случая "экспорта" коронавируса за пределы КНР говорят о том, что на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше.
Точную цифру назвать сложно, но ученые смоделировали ситуацию, проанализировав численность населения, особенности вируса и данные о транспортном сообщении. В Ухани проживают 19 млн человек, но международными рейсами ежедневно пользуются только 3400 человек. Исходя из этих данных, исследователи вывели цифру в 177 человек.
Однако профессор Фергюсон заявляет, что, учитывая все то, что известно о коронавирусах, маловероятно, что такое число заболевших объясняется просто передачей вируса от животных.