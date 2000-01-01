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Израиль: создан препарат для борьбы с диабетом 2-го типа | Фото:18.01 12:51   MIGnews.com

Израиль: создан препарат для борьбы с диабетом 2-го типа

Израильские ученые разработали новое лекарство, которое поможет в лечении диабета второго типа.

Соучредитель Concenter BioPharma, профессор Мотти (Мордехай) Шевион заявил в комментарии The Jerusalem Post, что уникальное свойство препарата Zygosid-50 заключается в том, что он нейтрализует резистентность к инсулину.

По его словам, причина диабета 2 типа еще до конца не изучена, однако существует несколько факторов, таких как ожирение, образ жизни, потребление нездоровой пищи и старение, которые приводят к увеличению риска заболевания.

Профессор отметил, что, согласно последним статистическим данным за декабрь 2019 года, в мире насчитывается около 463 миллионов человек, у которых диагностирован диабет. Из них 95% пациентов имеют второй тип.

Новый препарат будет продаваться в виде таблеток, которые можно будет использовать для лечения и профилактики.

"Zygosid-50 почти полностью снижает резистентность к инсулину и нормализует все связанные с диабетом параметры до нормального уровня", – пояснил профессор.

По его словам, в ходе клинических испытаний препарат был признан безопасным. На молекулярном уровне лекарство удаляет так называемое "свободное железо" в клетках и заменяет его цинком.


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