В США проверят китайцев на наличие смертоносного вируса
В аэропортах Соединенных Штатов Америки будут проверять китайцев на наличие неизвестного смертоносного вируса, похожего по симптомам на пневмонию.
Соответствующие меры предосторожности будут введены в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, передает The New York Times.
В частности, путешественники будут заполнять анкеты. Также в аэропорту будут использоваться специальные сканеры, для проверки здоровья приезжих. Китайцы с определенными признаками болезни, а также те, кто с ними контактировал в самолете, будут дополнительно обследованы в больнице.
По данным издания, в США из Ухане ездят около 60-65 тысяч человек в год. В течение следующих нескольких недель около 5000 пассажиров будут проверены на наличие признаков вируса.