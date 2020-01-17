Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В США проверят китайцев на наличие смертоносного вируса | Фото:18.01 10:32   MIGnews.com

В США проверят китайцев на наличие смертоносного вируса

В аэропортах Соединенных Штатов Америки будут проверять китайцев на наличие неизвестного смертоносного вируса, похожего по симптомам на пневмонию.

Соответствующие меры предосторожности будут введены в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, передает The New York Times.

В частности, путешественники будут заполнять анкеты. Также в аэропорту будут использоваться специальные сканеры, для проверки здоровья приезжих. Китайцы с определенными признаками болезни, а также те, кто с ними контактировал в самолете, будут дополнительно обследованы в больнице.

По данным издания, в США из Ухане ездят около 60-65 тысяч человек в год. В течение следующих нескольких недель около 5000 пассажиров будут проверены на наличие признаков вируса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:06
Канаду призывают признать КСИР террористической организацией
10:07
Новое лихо: в Австралии затопило несколько штатов  
09:45
Трагедия в Петах-Тикве: убийство и суицид
09:22
Британка села в тюрьму за растление девочек  
09:01
Легендарный Жан-Поль Готье уходит из моды
08:40
Молния ударила самолет, пассажиры застряли в Бен-Гурион
07:59
Над Тихим океаном разбушевался разрушительный циклон
07:36
Министра культуры Бразилии уволят за цитирование Геббельса
07:15
В ООН подсчитали число погибших в Сирии с апреля
06:44
США наказали генерала КСИР за подавления протестов в Иране
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:21
Эминем вдохновился Хичкоком и выпустил новый альбом  
04:10
Тайка Вайтити снимет новую часть "Звёздных войн"
03:00
На популярных островах вводят "сухой закон" для туристов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus