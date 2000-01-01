Израиль: в кофе-машинах обнаружен повышенный уровень свинца
Министерство здравоохранения и министерство экономики Израиля выпустили совместное заявление, в котором предупреждают, что в некоторых коммерческих моделях машин для изготовления кофе обнаружен повышенный уровень содержания свинца.
Речь идет о кофе-машинах, используемых в отелях, ресторанах, барах и учреждениях.
В предупреждении гражданам Израиля рекомендуется по возможности сократить потребление кофе из кофе-машин.
Содержание свинца в кофе из машин превышает предельно допустимую норму в три раза, в некоторых случаях - в 15 раз. Речь идет о 40-50% проверенных машин.
Также рекомендуется полностью отказаться от употребления кофе беременным женщинам.
Предупреждение остается в силе до дальнейшего распоряжения. Предполагается, что тесты других видов машин продлится около месяца, после чего будет издано новое заявление и принято решение о машинах.