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Израиль: в кофе-машинах обнаружен повышенный уровень свинца 18.01 08:40   MIGnews.com

Израиль: в кофе-машинах обнаружен повышенный уровень свинца

Министерство здравоохранения и министерство экономики Израиля выпустили совместное заявление, в котором предупреждают, что в некоторых коммерческих моделях машин для изготовления кофе обнаружен повышенный уровень содержания свинца.

Речь идет о кофе-машинах, используемых в отелях, ресторанах, барах и учреждениях.

В предупреждении гражданам Израиля рекомендуется по возможности сократить потребление кофе из кофе-машин.

Содержание свинца в кофе из машин превышает предельно допустимую норму в три раза, в некоторых случаях - в 15 раз. Речь идет о 40-50% проверенных машин.

Также рекомендуется полностью отказаться от употребления кофе беременным женщинам.

Предупреждение остается в силе до дальнейшего распоряжения. Предполагается, что тесты других видов машин продлится около месяца, после чего будет издано новое заявление и принято решение о машинах.
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