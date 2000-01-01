19.01 00:25 MIGnews.com

Как замедлить старение

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Ученые пришли к выводу, что употребление красного вина защищает от клеточного старения.Потребление красного вина, богатого полифенолами и источника природных антиоксидантов, предотвращает процессы старения, связанные с нарушением сосудистой функции. Ученые Бостонского университета (США) проверили функции эндотелия кровеносных сосудов и функционирования эндотелиальных клеток в лабораторных крыс, получавших полифенолы из красного вина.Отмечено, что эти вещества улучшают эндотелиальную дисфункцию, нормализуют окислительный стресс и активность различных белков, а также совершенствуют физические возможности организма. Таким образом, клиницисты заключили, что потребление красного вина, богатого полифенолами, защищает от клеточного старения в результате эндотелиальной дисфункции и физической работоспособности.Вероятно полифенолы взаимодействуют со своеобразными ферментами, замедляя эндотелиальную дисфункцию, которая естественным образом происходит в связи с процессами внутреннего старения. Скорее всего, говорят специалисты, это происходит за счет сокращения чрезмерного окислительного стресса в стенках артерий.