Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Грузин завез корь в Израиль 17.12 19:39   MIGnews.com

Грузин завез корь в Израиль

На борту самолета компании GEORGIAN AIRWAYS выявлен случай заболевания корью.

Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило Министерство здравоохранения Израиля.

В частности, рейс A9 696 вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тбилиси 12 декабря. На нем был зафиксирован больной пассажир, который вернулся 16 числа в Тель-Авив рейсом той же компании

"Всем пассажирам обоих рейсов, родившихся после 1957 года и не получавших прививку от кори в двух дозах, рекомендуется немедленно пройти вакцинацию", – сказано в сообщении Минздрава.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
Суд отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции Пучдемона
17:52
В Китае приняли на вооружение новый авианосец
16:36
Швейцария может открыть гуманитарный канал в Иран
16:06
Обама: женщины однозначно лучше мужчин
15:44
Доха: О полноценном диалоге с Эр-Риядом говорить пока рано
15:22
Эрдоган решил отправить военную помощь ПНС в Ливию
15:10
Bloomberg оштрафовали на €5 млн за фейковую новость
15:03
Певица Марина Хлебникова неизлечимо больна
14:24
Российские ПРО  бессильны против F-35 в Сирии
14:20
Идлиб: в результате авиаударов РФ убиты 5 гражданских
14:17
Борис Джонсон примет закон против БДС
14:06
Возле Рады прошли стычки между полицией и демонстрантами
14:00
Власти Турции подозревают 260 человек в планировании путча
13:33
Дом ужасов под Гатчиной  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus