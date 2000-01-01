17.12 19:39 MIGnews.com
Грузин завез корь в Израиль
На борту самолета компании GEORGIAN AIRWAYS выявлен случай заболевания корью.
Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило Министерство здравоохранения Израиля.
В частности, рейс A9 696 вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тбилиси 12 декабря. На нем был зафиксирован больной пассажир, который вернулся 16 числа в Тель-Авив рейсом той же компании
"Всем пассажирам обоих рейсов, родившихся после 1957 года и не получавших прививку от кори в двух дозах, рекомендуется немедленно пройти вакцинацию", – сказано в сообщении Минздрава.
Поделиться
Все по теме
Комментарии