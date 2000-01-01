Названы основные условия для хорошего сна

Существует пять основных факторов для здорового и качественного сна.
К такому выводу после исследований пришли специалисты Калифорнийского университета Беркли.
Ученые наблюдали за группами людей, которые в рамках эксперимента лишались сна на всю ночь и, наоборот, получали возможность хорошо поспать. Как стало известно, ночь без сна делает человека более невротичным.
У участников эксперимента отключалась медиальная префронтальная кора головного мозга, ответственная за контроль тревожность, а также становились гиперактивными отделы мозга, которые отвечают за эмоции.
Глубокий сон уменьшал уровень стресса и даже был способен заменить лекарства от нервных расстройств.
Ученые посоветовали после исследования для хорошего отдыха в ночное время спать в прохладном помещении, просыпаться всегда в одно время, за час до отбоя затемнять спальню и не употреблять напитки с кофеином и алкоголь. При бессоннице специалисты не советуют пытаться отключить мозг насильно, а заменить тщетные попытки успокаивающим занятием.