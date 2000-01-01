18.11 07:10 MIGnews.com

Названы основные условия для хорошего сна

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Существует пять основных факторов для здорового и качественного сна.К такому выводу после исследований пришли специалисты Калифорнийского университета Беркли.Ученые наблюдали за группами людей, которые в рамках эксперимента лишались сна на всю ночь и, наоборот, получали возможность хорошо поспать. Как стало известно, ночь без сна делает человека более невротичным.У участников эксперимента отключалась медиальная префронтальная кора головного мозга, ответственная за контроль тревожность, а также становились гиперактивными отделы мозга, которые отвечают за эмоции.Глубокий сон уменьшал уровень стресса и даже был способен заменить лекарства от нервных расстройств.Ученые посоветовали после исследования для хорошего отдыха в ночное время спать в прохладном помещении, просыпаться всегда в одно время, за час до отбоя затемнять спальню и не употреблять напитки с кофеином и алкоголь. При бессоннице специалисты не советуют пытаться отключить мозг насильно, а заменить тщетные попытки успокаивающим занятием.