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Названы основные условия для хорошего сна | Фото:18.11 07:10   MIGnews.com

Названы основные условия для хорошего сна

Существует пять основных факторов для здорового и качественного сна.

К такому выводу после исследований пришли специалисты Калифорнийского университета Беркли.

Ученые наблюдали за группами людей, которые в рамках эксперимента лишались сна на всю ночь и, наоборот, получали возможность хорошо поспать. Как стало известно, ночь без сна делает человека более невротичным.

У участников эксперимента отключалась медиальная префронтальная кора головного мозга, ответственная за контроль тревожность, а также становились гиперактивными отделы мозга, которые отвечают за эмоции.

Глубокий сон уменьшал уровень стресса и даже был способен заменить лекарства от нервных расстройств.

Ученые посоветовали после исследования для хорошего отдыха в ночное время спать в прохладном помещении, просыпаться всегда в одно время, за час до отбоя затемнять спальню и не употреблять напитки с кофеином и алкоголь. При бессоннице специалисты не советуют пытаться отключить мозг насильно, а заменить тщетные попытки успокаивающим занятием.


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