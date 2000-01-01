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Врач назвала самые вредные сладости | Фото:18.11 04:45   MIGnews.com

Врач назвала самые вредные сладости

Сладости, приготовленные во фритюре, больше всего опасны для здоровья.

Об этом рассказала российская врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в комментарии "Аргументам и Фактам".

В частности, "ядом" для организма являются пончики, чак-чак и хворост, так как в них содержится большое количество сахаров и трансжиры. Далее в списке опасных идут дрожжевые десерты из теста, а также шоколадные батончики и торты с добавлением крема.

По словам диетолога, чем сложнее состав сладкого продукта, тем больше вреда он несет здоровью. Она считает опасными все белковые и молочные десерты, в которых используют сырые белки яиц.

В свою очередь, существуют и безопасные десерты: мармелад, пастила и зефир, но они должны быть приготовлены на натуральном агар-агаре, а не синтетических заменителях. Также можно без опасений потреблять натуральный горький шоколад, варенье и мед.


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