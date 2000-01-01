17.10 07:00 MIGnews.com

Британка спутала смертельную болезнь с беременностью

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Жительница британского города Бовингтон, 31-летняя Виктория Джонстон спутала злокачественную опухоль с беременностью.Об этом сообщает издание Daily Mail."В первые пять недель после теста (на беременность) я чувствовала, что что-то не так. Это трудно объяснить, но я просто не ощущала себя беременной", – рассказал она.По словам британки, ее постоянно тошнило, а живот рос быстрее, чем это обычно бывает при развитии плода. Лишь на 12 неделе "беременности" благодаря УЗИ стало известно, что женщина вынашивает не плод, а "пузырный занос" — продукт зачатия, при котором отсутствует развитие эмбриона. Бывают случаи, когда образование трансформируется в злокачественную опухоль.Медики удалили новообразование, после чего британка эффективно прошла два курса химиотерапии. Ее предупредили, что вероятность рецидива все еще есть.