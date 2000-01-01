Помолодеть за одну процедуру без уколов красоты и пластики
Как известно, после 40 лет кожа лица и шеи начинает стремительно меняться. Появляются морщины, кожа теряет тонус, овал лица деформируется, контуры расплываются и общий вид становится усталым и менее привлекательным. Поначалу многие пытаются задержать процесс, применяя различные косметические средства, делая специальную гимнастику и т.д., но результат в большинстве случаев оставляет желать лучшего.
Многие женщины, отчаявшись, бросаются искать решение в косметологических салонах. Но эффект даже от самых лучших и дорогостоящих процедур держится, обычно, максимум пару лет. А дальше все нужно повторить. А если не повторить, то спустя время состояние лица может стать даже хуже, чем если бы вы ничего не делали.
Но выход есть… Как вы знаете, Израиль является одним из лидеров среди разработчиков технологий в области эстетической медицины и косметологии. Одним из таких изобретений стал аппарат Body Tite, использующийся, с помощью различных дополняющих приспособлений, для коррекции лица и других участков тела. Среди способов омоложения лица на основе этого аппарата особенно выделяется метод Face Tite, объединяющий косметологию и пластическую хирургию в одну процедуру, приводящуюся под местным обезболиванием.
Стоимость процедуры Face Tite примерно та же, что и у курса радикальных омолаживающих процедур в косметическом салоне, но в отличии от них Face Tite существенно более эффективна, при этом состоит всего из одного сеанса. И это, безусловно, прекрасно и очень удобно, особенно для занятых женщин, желающих получить немедленный результат!
Эффект от одной процедуры Face Tite:
• выраженная подтяжка кожи лица
• устранение жировых отложений
• разглаживание морщин
• повышение упругости и эластичности кожи
• возврат четкости контуров и овала лица
• усиление эффекта в течение 3 месяцев после прохождения процедуры
Пациентки, впервые взглянув на себя в зеркало по окончании процедуры, просто замирают в ошеломлении – такого потрясающего эффекта они точно не ожидали! Небольшие точечки от проколов и незначительная припухлость исчезают через 2-3 дня. Никаких рубцов, синяков, шелушения – обычных побочных явлений при других омолаживающих косметических процедурах – нет и в помине.
Длительность эффекта от процедуры зависит от индивидуальных особенностей организма, но в любом случае он сохраняется более 5 лет.
В Израиле процедуры на основе аппарата Body Tite проводит д-р Анн Гуревич – единственный в Израиле инструктор международного класса от компании INVASIX – разработчика метода - и один из считанных хирургов в мире с опытом проведения тысяч подобных процедур.
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