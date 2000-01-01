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Анастасия Заворотнюк введена в искусственную кому | Фото:17.09 17:02   MIGnews.com

Анастасия Заворотнюк введена в искусственную кому

Актриса Анастасия Заворотнюк введена в искусственную кому.

Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали рак последней стадии, находится в тяжелом состоянии. Врач анестезиолог-реаниматолог, который работает в одной из московских больниц, рассказал, что у Анастасии из-за пневмонии могло появиться заражение крови, которое привело к отказу внутренних органов. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Надо признать – это серьезные осложнения, и, безусловно, они могут стать летальными. Полиорганная недостаточность означает, что отказали, как минимум, два органа. Скорее всего, в этом случае недостаточность возникла на фоне сепсиса , а тот, в свою очередь, – от пневмонии", – сообщил врач.

Он отметил, что заражение крови может возникнуть у пациента, даже если он находится в стерильных условиях. "Скорее всего, сначала у Анастасии развилась пневмония, а уже потом инфекционный процесс распространился по крови и вызвал дисфункции других органов. Противоопухолевую терапию в такой ситуации можно проводить, только если больной не в критично тяжелом состоянии", – признался анестезиолог-реаниматолог.


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