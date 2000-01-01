Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ученые выяснили неожиданную опасность белого мяса | Фото:17.09 07:06   MIGnews.com

Ученые нашли неожиданную опасность в белом мясе

Употребление курицы и любого другого мяса белого цвета опасно для здоровья, так как может вызывать рак.

К такому выводу на основании двухлетнего исследования пришли онкологи из Оксфордского университета, проследив за состоянием 475 тысяч британцев в возрасте 37-73 лет, передает The Times.

Согласно результатам, у 23 тысяч испытуемых развилась онкология к концу второго года эксперимента с белым мясом. Ученые нашли связь между употреблением курицы и развитием неходжкинской лимфомы (рак лимфатической системы, который поражает клетки и лимфоузлы), а также возникновением рака простаты у мужчин и меланомы у людей обоих полов.

По словам исследователей, риск возникновения опухолей повышался при потреблении выше 30 граммов белого мяса в день, в частности, речь идет о домашней птице и дикой. В первой категории: курятина, индюшатина, гусятина, утятина. К диким птицам с белым мясом относятся: утка, фазан, куропатка, страус, перепел и голубь.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:10
6 394 030 избирателей на выборах в Израиле
07:56
"Лжецы пойдут под суд": новый скандал вокруг Заворотнюк
07:44
Умер лидер популярной в 90-х группы The Cars
07:25
Трамп о выборах в Израиле: будет напряженно
06:55
Выборы в Израиле: партия выходцев из Эфиопии покинула гонку
06:30
Путин призвал Саудовскую Аравию принять "мудрое решение"
04:24
СМИ: Анджелина Джоли ждет пополнения в семье в седьмой раз
03:21
Из музея Великобритании украли ... золотой унитаз
02:45
Неизвестная болезнь "косит" собак в Норвегии
23:33
Исламские лидеры осудили предвыборные планы Нетаниягу
23:10
Названы продукты, улучшающие потенцию
22:42
Выборы в Израиле: Нетаниягу призвал не быть равнодушными
22:10
Либерал-демократы пообещали отменить Brexit: названо условие
21:56
Путин о Сирии: американское присутствие - незаконно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus