Ученые нашли неожиданную опасность в белом мясе

Употребление курицы и любого другого мяса белого цвета опасно для здоровья, так как может вызывать рак.
К такому выводу на основании двухлетнего исследования пришли онкологи из Оксфордского университета, проследив за состоянием 475 тысяч британцев в возрасте 37-73 лет, передает The Times.
Согласно результатам, у 23 тысяч испытуемых развилась онкология к концу второго года эксперимента с белым мясом. Ученые нашли связь между употреблением курицы и развитием неходжкинской лимфомы (рак лимфатической системы, который поражает клетки и лимфоузлы), а также возникновением рака простаты у мужчин и меланомы у людей обоих полов.
По словам исследователей, риск возникновения опухолей повышался при потреблении выше 30 граммов белого мяса в день, в частности, речь идет о домашней птице и дикой. В первой категории: курятина, индюшатина, гусятина, утятина. К диким птицам с белым мясом относятся: утка, фазан, куропатка, страус, перепел и голубь.