ВОЗ приветствует исследование Британии по COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя клинические испытания препаратов для лечения коронавируса нового типа, проводимые британскими специалистами в Оксфорде, назвал их настоящим прорывом.
"Исследования подтвердили, что препарат дексаметазон снижает риск смерти среди подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с COVID-19 на 35%, среди получающих кислород, - на 20%... Британское правительство уже одобрило препарат для лечения от COVID-19", - сообщил глава ВОЗ, пишет Tass.