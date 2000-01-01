Борис Шильман: остеохондроз может привести к инвалидности
Вот уже пять месяцев Александр страдал от сильных болей в бедре. Будучи человеком технического склада ума, доктором наук и руководителем большого предприятия, он всю жизнь был склонен безоговорочно доверять конвенциональной медицине.
Альтернативную медицину он не признавал в принципе. Именно поэтому Александр, не раздумывая, обратился к авторитетным профессорам и прошел проверки посредством самых современных методов диагностики.
Вердикт был неутешителен: костыли, замена головки бедра на искусственную, операция и три месяца восстановительной терапии, исключающей его сверхактивный образ труда и жизни. Именно страх перед этим заставил его прийти ко мне.
На мое предложение снять рубашку для обследования позвоночника он и его жена хором заявили, что у него болей в позвоночнике нет, и пришли они совсем по другой причине. Я еще ничего о нем не знал, поэтому настоял на своем и попросил выполнить мою просьбу. Я даже не знал о причине, приведшей его ко мне: видел только костыли и то, что он хромает.
Обследую позвоночник в поясничном отделе: незначительный пояснично-крестцовый остеохондроз, однако резкий (до 3 см) перекос таза кверху с правой стороны. Одна манипуляция - и кости таза приведены в норму.
Проверяю длину ног. Правая нога, которая только что была короче левой, вместо того, чтобы уравновеситься, стала длиннее на 1,5 см. Согласно логике, проверяю положение головок бедренных костей. Левая головка имеет подвывих в сторону на 5 мм, растянута связка, удерживающая ее в нормальном положении. Из-за растяжения связки головка бедра ушла в сторону и вверх, в результате чего и происходит касание головки бедра с тазовой костью. Обычно это приводит к болевым ощущениям и пережимает кровеносные сосуды в месте касания. Несколько плавных нажимов ладони, и головка бедра встала на место.
Предлагаю больному встать и пройтись. Сначала осторожно, а потом смелее он делает около десяти шагов и удивленно спрашивает: "Что ты со мной сделал?" Засмеявшись, отвечаю: "Вылечил!"
Теперь мы смеемся все вместе: он, его жена и я. "Да, поразительно! Пять месяцев - и пять минут! Объясни, как ты это сделал?" - восклицает он. Я объясняю логическую схему моего действия, которую он как инженер схватывает в момент. Пожав мне руку и закинув на плечо костыли, он бодрой походкой спустился по лестнице в холл.
Мы продолжаем встречаться у меня в кабинете на процедурах по укреплению связки, и теперь он верит в то, что нет медицины конвенциональной и альтернативной, а есть просто МЕДИЦИНА, ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮДЕЙ.
Этот пример демонстрирует случай логической схемы диагностирования больного. Логика, знание анатомии, неврологических связей, осторожность и большая любовь к пациентам - это необходимые элементы повседневной работы врача, которыми я живу и пользуюсь в своей повседневной практике.
Описанные в публикации симптомы знакомы вам тоже? Приходите в мою клинику - мы с вами вместе посмотрим, что можно сделать в вашем случае и как это сделать наилучшим образом.
Будьте здоровы!
Ваш Борис Шильман
Центр альтернативной медицины под руководством мануального терапевта Бориса Шильмана имеет два филиала:
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