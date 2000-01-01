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COVID-19 в Украине: рекордное количество смертей 17.06 09:22   MIGnews.com

COVID-19 в Украине: рекордное количество смертей

По данным Минздрава, в Украине за истекшие сутки зарегистрировано 758 новых случаев заражения коронавирусом.

Также сообщается о новом антирекорде - в течение суток от болезни умер 31 человек.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 33 234 случая заражения коронавирусом, 943 человека умерли, 14 528 пациентов выздоровели.

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Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве готовы отменить маски на улицах, однако планируют усилить административную ответственность за их отсутствие на гражданах в общественных местах и транспорте.


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