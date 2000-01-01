Среда, 17 июня 10:29 GMT+02:00
Главная
Новости
Арабо-израильский конфликт
События в Украине
Политика
Происшествия
Экономика
Фоторепортаж
Видео
Life Style
Наука и технологии
Здоровье
Культура
Путешествия
Интервью
Кино
Спорт
Successful People
Экспертиза
Личный взгляд
Знакомства
Опросы
Nakonu.com
17.06 09:22 MIGnews.com
COVID-19 в Украине: рекордное количество смертей
По данным Минздрава, в Украине за истекшие сутки зарегистрировано 758 новых случаев заражения коронавирусом.
Также сообщается о новом антирекорде - в течение суток от болезни умер 31 человек.
Всего с начала эпидемии зарегистрировано 33 234 случая заражения коронавирусом, 943 человека умерли, 14 528 пациентов выздоровели.
Читайте нас в
Telegram
.
Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве готовы отменить маски на улицах, однако планируют
усилить административную ответственность
за их отсутствие на гражданах в общественных местах и транспорте.
Поделиться
Все по теме
Скончался отец Порошенко
Зверобой обматерила Зеленского
Зеленского не пригласили на парад Победы в Москве
На сайте Львовской ОГА поздравили с 77-летием дивизии СС
Клиентка "Новой почты" надела на лицо трусы вместо маски
Российскому рэперу Гуфу запретили въезд в Украину
Украинцам предложат "сжигать трупы" в Бабьем Яру
В Киеве найден мертвым подполковник СБУ
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:02
Война чеченцев с арабами: в Дижон введут армейские части
09:40
Родственники жертвы требуют высшей меры для актера Ефремова
09:31
Коронавирус в командовании центрального округа ЦАХАЛа
09:31
Видео ссоры доцента расчленителя с жертвой
09:25
Найден мертвым один из выживших в бойне в Бар Ноар
09:02
Слив фото обнаженных израильтянок: арестованы подозреваемые
08:54
КНДР выдвинула войска к буферной зоне
08:37
Новый опрос: у правого блока - 65 мандатов, у Ганца - 10
08:06
Попытка инфильтрации на границе с Ливаном
07:46
Израиль: профессионалы против отмены ограничений
07:25
Нетаниягу греческому коллеге: это прекрасная дружба
07:11
"Карты аннексии выглядят как размежевание №2"
06:13
Польша: мужчина поджог себя возле здания Сейма
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...
Знакомства
Мы на Facebook
© 2000 — 2077
Письмо в редакцию
Размещение рекламы
Использование информации
Экспорт новостей