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В резиденции Путина установили туннель для дезинфекции 17.06 15:41   MIGnews.com

В резиденции Путина установили туннель-дезинфектор

Пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что в резиденции президента России Владимира Путина в Нрово-Огарево было установлено отечественное оборудование - туннель для обеззараживания посетителей.

Туннель был установлен в сжатые сроки. В сообщении отмечается, что задачу выполнил пензенский завод "Моторные технологии", который до этого выпускал оборудование для мойки деталей и агрегатов для автосервисов.

При входе в туннель человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором, говорится в сообщении. Также отмечается, что программное обеспечение туннеля предусматривает систему распознавания лиц и измерения температуры.


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