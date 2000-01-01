17.06 12:41 MIGnews.com

В Турции возобновили масочный режим

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Турецкие власти возобновили обязательное ношение медицинских масок в общественных местах в 42 провинциях страны."Наши санитарно-эпидемиологические комитеты в провинциях продолжают принимать решения, которые направлены на снижение рисков распространения коронавирус. Особенно в городах, где наблюдается увеличение случаев инфицирования", - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Кок. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.Жителей остальных провинций обязали носить маски в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах, а также рекомендуют придерживаться социального дистанцирования.После возобновления работы кафе, ресторанов, спортзалов, парков, пляжей и музеев, а также снятия ограничений на междугородные поездки, в Турции наблюдается рост числа инфицирования коронавирусом.За последние дни фиксируют более 1500 новых случаев суточного инфицирования по сравнению с 800-900 ранее.