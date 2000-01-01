18.06 01:36 MIGnews.com

Великобритания поставила себе амбициозную климатическую цель

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Уходящий премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила в среду, 12 июня, что ее страна «ликвидирует свой вклад в изменение климата к 2050 году».Это юридически обязывающий шаг, основанный на рекомендациях комитета парламента по изменению климата, опубликованных в прошлом месяце, который будет способствовать достижению текущей цели Великобритании по сокращению выбросов на 80% к 2050 году, по сравнению с уровнем 1990 года. Данная цель была закреплена в законе об изменении климата от 2008 года. Новая цель Великобритании – «чистый ноль» к 2050 году. Это не означает «никаких выбросов вообще», но любой выброс углекислого газа должен быть компенсирован или удален.«Спустя десять лет после того, как закон об изменении климата вступил в силу, сейчас наступил самый подходящий момент для постановки более амбициозной цели, – говорится в заявлении КТС. – Рекомендуемые цели КТС, которые охватывают все сектора экономики Англии, Шотландии и Уэльса, достижимы с известными технологиями, наряду с улучшением жизни людей, и должны получить статус закона как можно скорее».Это сообщение появилось вскоре после того, как в Великобритании закончились две недели без сжигания угля для получения электричества, что стало самым длинным отрезком времени без его использования со времен промышленной революции.Но Великобритании придется сделать больше, чем просто свернуть добычу угля, чтобы седьмая по величине экономика мира достигла амбициозной климатической цели.Достижение этой цели означает, что к 2035 году все новые автомобили должны быть электрическими. Леса должны расшириться с 13% занимаемой ныне площади до 17% к 2050 году. Все здания должны быть модернизированы и обходиться без использования угля. Люди должны потреблять меньше мяса. Термостаты зимой следует устанавливать на температуру не выше 19 градусов Цельсия.