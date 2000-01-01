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Инфаркты и инсульты можно предотвратить 18.06 02:23   MIGnews.com

Инфаркты и инсульты можно предотвратить

В Великобритании ученые из Кембриджского университета и Королевского колледжа нашли способ предотвращать инфаркты и инсульты.

С возрастом вероятность инсульта или инфаркта увеличивается в связи с утолщением кровеносных сосудов. Такие изменения вызваны молекулой поли (АДФ-рибозы), которую обозначают как PAR.

PAR – это восстанавливающий белок, который вырабатывается, когда клетки или клеточная ДНК повреждаются, поскольку он связан с кальцием, белок начинает поглощать кальций в более крупные капли. Затем эти капли затвердевают, прилипая к стенкам артерий и снижая их эластичность, пишет Science Alert.

Потенциальным лекарством является антибиотик миноциклин, который уже прошел испытания на безопасность. В предварительных экспериментах на крысах миноциклин подавлял выделение PAR.

Клинические исследования с участием людей начнутся в следующие 18 месяцев. Специалисты отмечают, что патологический процесс нельзя остановить полностью, однако здоровый образ жизни играет важную роль в снижении влияния со стороны факторов риска.


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