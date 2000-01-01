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Прорыв в диагностике хронических заболеваний кишечника 17.06 12:51   MIGnews.com

Прорыв в диагностике хронических заболеваний кишечника

Еще несколько лет назад диагностика болезни Крона и язвенного колита была очень сложной и занимала месяцы, если не годы. И все это время пациенты страдали от мучительных симптомов.

Посмотреть видео: https://www.crohns-colitis.info/node/84

Проявления этих заболеваний достаточно похожи: боли в животе, диарея, кожная сыпь, желтушность слизистой полости рта, боли в спине или суставах. К тому же такие симптомы могут возникать по очень разным причинам – из-за заражения разными бактериями, вирусами, паразитами, поражения других внутренних органов и т.д.

В последние годы в арсенале врачей появились новые прогрессивные методы диагностики, позволяющие точно диагностировать эти заболевания в течение нескольких недель, максимум - пары месяцев.

Высокотехнологичные исследования – неинвазивные, безрадиационные и очень точные – используются и для дальнейшего наблюдения за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями кишечника. Они подходят даже для детей и беременных женщин, благодаря им врачи могут более точно подбирать лечение и предотвращать обострения и осложнения.

О новых методах диагностики и том, что делать, если у вас появились симптомы, характерные для болезни Крона или колита, рассказывает доктор Юлия Рон, специалист по воспалительным заболеваниям кишечника и зав. дневным стационаром больницы «Ихилов» в Тель-Авиве. Посмотреть видео: https://www.crohns-colitis.info/node/84

 

На фото: доктор Юлия Рон с пациентом. Фото предоставлено Доктором Юлией Рон и разрешено для публикации.

 

 


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