Прорыв в диагностике хронических заболеваний кишечника

Проявления этих заболеваний достаточно похожи: боли в животе, диарея, кожная сыпь, желтушность слизистой полости рта, боли в спине или суставах. К тому же такие симптомы могут возникать по очень разным причинам – из-за заражения разными бактериями, вирусами, паразитами, поражения других внутренних органов и т.д.
В последние годы в арсенале врачей появились новые прогрессивные методы диагностики, позволяющие точно диагностировать эти заболевания в течение нескольких недель, максимум - пары месяцев.
Высокотехнологичные исследования – неинвазивные, безрадиационные и очень точные – используются и для дальнейшего наблюдения за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями кишечника. Они подходят даже для детей и беременных женщин, благодаря им врачи могут более точно подбирать лечение и предотвращать обострения и осложнения.
О новых методах диагностики и том, что делать, если у вас появились симптомы, характерные для болезни Крона или колита, рассказывает доктор Юлия Рон, специалист по воспалительным заболеваниям кишечника и зав. дневным стационаром больницы «Ихилов» в Тель-Авиве. Посмотреть видео: https://www.crohns-colitis.info/node/84
На фото: доктор Юлия Рон с пациентом. Фото предоставлено Доктором Юлией Рон и разрешено для публикации.