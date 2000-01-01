18.05 08:49 MIGnews.com

Роспотребнадзор: от переболевшего COVID-19 можно заразиться

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Представитель Роспотребнадзора сообщил, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией и уже не имеющие симптомов заболевания, в течение некоторого времени могут оставаться носителями.В сообщении пресс-службы отмечается, что проведенные китайскими учеными исследование показало, что коронавирус может сохраняться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления.В Роспотребнадзоре допустили, что от такого человека можно заразиться, но назвали эту вероятность небольшой, особенно при соблюдении санитарно-гигиенических правил.Критерием, подтверждающим, что человек более не выделяет возбудителя, является двукратный отрицательный анализ, проведенный с интервалом не менее одного дня, говорится в публикации.