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Европа и Израиль страдают от распространения сальмонеллы | Фото: Thinkstock17.05 18:49   MIGnews.com

Европу и Израиль "атакует" сальмонелла

В последние месяцы отмечается рост распространенности бактерий сальмонеллы в яйцах в Израиле и Европе, как сообщило в среду, 17 мая, Министерство здравоохранения. У многих людей бактерии вызывали желудочно-кишечные проблемы.

Причиной сальмонеллы в Израиле считают яйца, но источник проблемы не был ликвидирован. Среди европейских стран, пострадавших от распространения сальмонеллы, оказались Англия, Голландия, Италия, Венгрия, Норвегия и Швеция. Согласно сообщениям Минздрава, эти страны пострадали, очевидно, из-за яиц, которые были экспортированы из Польши.

Министерство призвало общественность правильно готовить яйца и чистые кухонные рабочие поверхности, отделяя сырую пищу от приготовленной пищи.
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