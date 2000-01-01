Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Найдено лекарство от преждевременной смерти - pUR4 17.04 22:22   MIGnews.com

Найдено лекарство от преждевременной смерти - pUR4

Американцы разработали препарат, получивший название "лекарство от преждевременной смерти". Медикамент предназначен для использования людьми с заболеваниями сердца.

Ученые из Детского кардиоинститута узнали, как можно спасти от преждевременной смерти детей с порокам сердечной мышцы. Они разработали формулу нового соединения – белковой субстанции pUR4, которая блокирует активность фибронектина, пишет Technologynetworks.

Из-за действия фибронектина в сердце после инфаркта восстановительный процесс происходит с нарушениями: мышечные клетки миокарда заменяются клетками соединительной ткани, следствие - фиброз.

Разработке предстоит выдержать дополнительный эксперимент на более крупных животных.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:16
Художница нашла мем 100-летней давности
22:06
Последствия кризиса: Тева закрывает завод в Ашдоде
21:46
65 китайцев сели в тюрьму за то, что притворялись женщинами
20:49
США готовят новые условия на сотрудничество с КНР
20:37
"Отдайте приказ, и Израиль ударит по Ирану"
20:08
Прокуратура Польши займется Реувеном Ривлиным
19:43
Посмертное интервью великого мечтателя Шимона Переса  
19:28
Специалистов ОЗХО пустили в пораженные химатакой районы Думы
18:59
Супругу посла Израиля выгнали из "клуба жен дипломатов"
18:50
В Армении началась "Бархатная революция"
18:22
Офис Министерства иммиграции Британии эвакуировали
18:22
Основатель "Таглита" показал левым евреям средний палец  
17:46
Израильские друзы кричат: Башар победил террористов
17:07
Япония отказалась от российских санкционных продуктов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus