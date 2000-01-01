Найдено лекарство от преждевременной смерти - pUR4
Американцы разработали препарат, получивший название "лекарство от преждевременной смерти". Медикамент предназначен для использования людьми с заболеваниями сердца.
Ученые из Детского кардиоинститута узнали, как можно спасти от преждевременной смерти детей с порокам сердечной мышцы. Они разработали формулу нового соединения – белковой субстанции pUR4, которая блокирует активность фибронектина, пишет Technologynetworks.
Из-за действия фибронектина в сердце после инфаркта восстановительный процесс происходит с нарушениями: мышечные клетки миокарда заменяются клетками соединительной ткани, следствие - фиброз.
Разработке предстоит выдержать дополнительный эксперимент на более крупных животных.