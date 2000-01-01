17.03 09:47 MIGnews.com

80% COVID-19 распространяется людьми по незнанию

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Люди, которые не знают, что они заражены коронавирусом COVID-19, по мнению исследователей, могут непреднамеренно способствовать его распространению.Используя данные из Китая, где произошла вспышка COVID-19, эпидемиологи разработали математическую модель распространения инфекционных заболеваний. При произведении рассчетов учитывается почти 80 процентов подтвержденных случаев заболевания, происходящих из так называемых "недокументированных" случаев, или случаев, когда заболевшие испытывали незначительные симптомы или даже полное отсутствие какой-либо симптоматики. Об этом сообщает UPI.Исследователи считают, что полученные данные помогают объяснить быстрое распространение вируса в мире."Когда кто-то испытывает легкие симптомы, он продолжает заниматься своими повседневными делами, отправляет детей в школу и идет на работу, не обращая внимания на головную боль или небольшую лихорадку", - заявил один из авторов исследования в ходе брифинга.