17.03 13:49 MIGnews.com

Зараженную выписали из больницы и она пошла на Пурим

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Потрясающим примером безответственности и бардака "в борьбе с коронавирусом", как со стороны системы здравоохранения, так и со стороны граждан стала история “больной №269”, которая изложена в сухой статистике минздрава.Студентка из города Беэр-Шева вернулась 6 марта из Болгарии со ски и почувствовала себя плохо. Она провела одну ночь в приемном покое больничного центра Сорока. После того, как ее оттуда выписали, она пошла покупать в Суперфарм выписанные ей в больнице лекарства.Через два дня она сочла необходимым пойти на праздник Пурима - вместе с полутора тысячами других студентов, где и провела полночи. Через несколько дней было установлено, что у студентки - коронавирус. Ее состояние оценивается как легкое.