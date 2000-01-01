Китай: создано уже восемь вакцин от коронавируса

Китайские ученые разработали уже восемь вакцин от коронавируса нового типа, который убивает людей по всему миру.
Об этом рассказала научная сотрудница Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань, передает ТАСС.
"В настоящее время Академия медицинских наук проводит оценку эффективности восьми вакцин. Работы по оценке эффективности части из них уже успешно завершены", – сообщила она.
По словам Чуань, тесты по оценке возможных побочных эффектов от препаратов пока что проводятся на трансгенных мышах и макаках. Также исследователи выявляют наиболее эффективные лекарства против пневмонии и основные способы передачи коронавируса.
На том же брифинге выступил директор департамента науки и техники Минобразования КНР Лэй Чаоцзы. Он сказал, что вскоре КНР сможет приступить к клиническим испытаниям вакцин, разработанных высшими учебными заведениями страны.
"Разработки вакцин от коронавируса нового типа в высших учебных заведениях Китая успешно продвигаются. Есть надежда, что в кратчайшие сроки начнутся клинические испытания части из них", – отметил он.