COVID-19: в Испании национализированы все частные больницы
Правительство Испании национализировало все частные больницы в стране в рамках мероприятий с целью противодействия распространению коронавируса.
Министерство здравоохранения в администрации премьер-министра Педро Санчеса в объявило, что намеревается поставить все частные медицинские учреждения Испании под общественный контроль, поскольку распространение COVID-19 продолжает захватывать страну. Об этом сообщает Business Insider.
Студентам старших курсов медицинских факультетов предложено помочь службе здравоохранения страны, а компании, способные производить медицинское оборудование, обязали взаимодействовать с властями страны.
Сообщается, что Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран за пределами Китая.