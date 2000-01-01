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COVID-19: в Испании национализированы все частные больницы 17.03 16:06   MIGnews.com

COVID-19: в Испании национализированы все частные больницы

Правительство Испании национализировало все частные больницы в стране в рамках мероприятий с целью противодействия распространению коронавируса.

Министерство здравоохранения в администрации премьер-министра Педро Санчеса в объявило, что намеревается поставить все частные медицинские учреждения Испании под общественный контроль, поскольку распространение COVID-19 продолжает захватывать страну. Об этом сообщает Business Insider.

Студентам старших курсов медицинских факультетов предложено помочь службе здравоохранения страны, а компании, способные производить медицинское оборудование, обязали взаимодействовать с властями страны.

Сообщается, что Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран за пределами Китая.


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