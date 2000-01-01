17.03 23:35 MIGnews.com

Ученые рассказали, что поможет при болезни почек

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Людям, страдающим заболеванием почек, ходьба может оказывать целебные свойства – она способна продлить жизнь и снизить риск необходимости диализа или пересадки почки.К такому выводу пришли специалисты больницы Университета Тайвани.Исследователи изучили образ жизни и состояние здоровья 6363 пациентов с ХБП от 3 до 5 стадии, лечившихся в их учреждении с июня 2003 года по май 2013 года.Выяснилось, что лишь 21% пациентов уделяли время ходьбе. Те, кто много ходил пешком, умирали на 33% реже. Также эти люди на 21% меньше нуждались в диализе или пересадки почки.Чем больше пациенты ходили, тем больше они выигрывали. По сравнению с теми, кто не ходил, пациенты, которые часто ходили пешком на 17%, 28%, 58% и 59% процентов имели меньше шансов умереть.Они также на 19%, 27%, 43% и 44% реже нуждались в диализе или пересадке почки."Минимальное количество прогулок — один раз в неделю в течение 30 минут" — отметили исследователи.При этом они добавили, что чем чаще вы будете ходить, тем выше шансы на хорошее самочувствие.