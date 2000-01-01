17.03 21:59 MIGnews.com

Увлечение смартфонами снижает число наркоманов

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По данным ученых из США и Великобритании, увлечение гаджетами привело к снижению уровня потребления наркотиков у подростков.Согласно статистике Национальной службы за последнее десятилетие здравоохранения уровни курения, употребления алкоголя и наркотиков среди британских школьников в возрасте от 11 до 15 снизились более чем вдвое. Похожие данные поступают и из США, пишет The Independent.Директор Национального института США по борьбе со злоупотреблением наркотических средств Нора Волкова встретилась с группой ученых, чтобы обсудить, способствуют ли развлечения и чувство независимости, которые предоставляют смартфоны, падению интереса к наркотикам.Так, специалист в области человеческого поведения в Университете Цюриха невролог Арко Гош считает, что смартфоны могут обеспечить и отсроченные награды, и мгновенное вознаграждение, как в играх.По словам специалиста по токсикомании, доцента Колумбийского университета Сильвии Мартинс, теория связи смартфонов с падением интереса к наркотикам "пока не доказана, но весьма вероятна", так как игры и соцсети, "заменяют необходимость поиска необычных ощущений".Ученые называют смартфоны "портативным насосом дофамина", так называемого "гормона радости".